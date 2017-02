Uuring: Helsingi piirkonnas toetab Tallinna-tunneli ehitamist pool elanikest

Helsingi-Tallinna tunneli põhimõtteline ristlõige (Foto: HMV)

Ajalehe Helsingin Sanomat tellitud arvamusküsitlusest selgub, et Helsingi piirkonna elanike seas on Soome pealinna ja Tallinna vahele rongitunneli ehitamise toetajaid vastastest rohkem.

Kantar TNS-i korraldatud uuringust selgub, et Soome pealinna piirkonna elanikest toetab 48 protsenti Tallinna-tunneli ehitamist. Umbes kolmandik inimestest on tunneli vastu ning natuke vähem kui viiendik vastanutest ei oma enda sõnul selles küsimuses kindlat seisukohta.

Uuringust selgub ka see, et rongitunneli toetajaid on kõige rohkem Helsingis, kus tunnelit toetab umbes pool elanikest. Vantaa elanikest toetab tunneli ehitamist 47 protsenti, Espoo elanikest aga 41 protsenti.

Inimeste seisukohad jagunesid ka erakondliku eelistuse alusel. Kõige rohkem toetajaid on rongitunnelil Soome Rootsi Rahvapartei (RKP) valijate seas, kellest tunnelit toetab 72 protsenti vastanutest. RKP-le järgnesid rohelised.

Vastaseid on kõige rohkem Keskerakonna ja Põlissoomlaste seas. Keskerakondlastest on Tallinna-tunneli vastu 46 protsenti. Põlissoomlaste valijate hulgas on vastaseid 48 protsenti uuringus osalenutest. Põlissoomlaste valijate pole siiski päris üksmeelsed, sest 47 protsenti nende seas omakorda toetab rongitunneli ehitamist.

Nii Soomes kui ka Eestis arutatakse praegu, kas merealuse raudteetunneli ehitamine Helsingi ja Tallinna vahele oleks võimalik ning mõistlik. Umbes 85 kilomeetri pikkuse tunneli esialgne hind praeguste arvutuste kohaselt oleks umbes 9-13 miljardit eurot. Ringisõit Helsingist Tallinna kestaks umbes pool tundi ning tunnel võiks kasutamiseks valmis olla 2030. aastateks.