Donald Trump ja Barack Obama Valges Majas. (Foto: Kevin Lamarque/Reuters/Scanpix)

"Vean kihla, et hea advokaat suudaks vägeva juhtumi teha faktist, et president Obama kuulas pealt minu telefone oktoobris, just vahetult enne valimisi," säutsus Trump Twitteris.

"Kui madalale on president Obama laskunud, et pealt kuulata mu telefone väga püha valimisprotsessi ajal. See on Nixon/Watergate. Vilets (või haige) vennike," jätkas ta teises säutsus.

Trump süüdistas Obamat mitmes säutsus varahommikul, mis on ilmselt osa vastulöögist demokraatidele, kes on viimasel nädalal taas teravalt tõstnud küsimuse alla kontaktid Vene diplomaatide ja mõne Trumpi tippnõuniku vahel, teiste seas justiitsministri Jeff Sessionsiga.

Ärimehest presidendiks tõusnud Trump, kes neljapäeval süüdistas oma poliitilisi vastaseid "täieliku nõiajahi" pidamises, suunas oma laupäevase Twitteri-tiraadi oma otsese eelkäija vastu.

"Kohutav! Just sain teada, et Obama lasi mind pealt kuulata Trump Toweris veidi enne mu võitu. Midagi ei leitud. See on mccarthyism!" kirjutas ta kolmandas säutsus päev pärast nädalavahetuseks oma Florida residentsi sõitmist, kus ta on viimase viie nädala jooksul olnud juba neljal korral.

"Kas on seaduslik ametisoleval presidendil "pealt kuulata" presidendikampaaniat enne valimisi? Varem kohtus tagasi lükatud. UUS MADALPUNKT!" kirjutas Trump Twitteris.

Alates sellest, kui USA luurekogukonnad astusid pretsedenditu sammu ja süüdistasid avalikult Venemaad tegevuses, mille eesmärgiks oli novembrivalimiste tulemusi Trumpi kasuks kallutada, on esile kerkinud ka küsimused, kas mitte keegi Trumpi kampaaniast ei teinud salaja koostööd Moskvaga.

Avalikkuse ette on toodud väiteid, mille kohaselt on rida nõunikke, lisaks Sessionsile ning juba vallandatud rahvusliku julgeoleku nõunikule Michael Flynnile, kohtunud Vene suursaadikuga Washingtonis Sergei Kisljakiga enne Trumpi ametisse asumist.

Trump tõi laupäeval eraldi säutsus esile ka asjaolu, et "seesama Venemaa suursaadik, kes kohtus Sessionsiga, külastas Obama juhitud Valget Maja 22 korral, neist neli korda viimasel aastal".

Obama esindaja: Trumpi süüdistused ei vasta tõele

Eelmise USA presidendi Barack Obama kõneisik ütles, et president Donald Trumpi süüdistused, et Obama lasi Trumpi kõnesid pealt kuulata ei vasta tõele, vahendas CNN.

"Obama administratsiooni põhiline reegel oli, et ükski Valge maja ametnik ei sekku ühessegi justiitsministeeriumi uurimisse," ütles Obama esindaja Kevin Lewis.

"Ei president Obama ega ka keegi teine Valge maja ametnik ei tellinud jälitustegevust ühelegi USA kodanike järele. Kõik muud väited lihtsalt ei vasta tõele," lisas ta.

Uudisteagentuurid teatasid pühapäeval, et Trump palus kongressil uurida, kas Obama kuritarvitas oma täitevvõimu 2016. aasta kampaania ajal.

Valge Maja tegi selle avalduse päev pärast seda, kui Trump oli tõendeid esitamata süüdistanud Twitteris Obamat oma telefonide pealtkuulamises novembris toimunud presidendivalimiste eel.

Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer ütles pühapäevases avalduses, et raportid, mis puudutavad potentsiaalselt poliitiliselt motiveeritud uurimisi vahetult enne 2016. aasta valimisi, on väga murettekitavad.

"President Donald J. Trump taotleb, et osana Venemaa tegevuse uurimisest kasutaksid kongressi luurekomiteed järelvalvevolitusi, et kindlaks teha, kas täitevharu kuritarvitas 2016. aastal oma juurdlusvolitusi," ütles Spiecer.

Trumpi säutsud

Ühtegi tõestusmaterjali Trump ei esitanud, kuid pidas väidetavat teguviisi makartismiks ja tõmbas võrdluse Watergate'i skandaaliga.

Trump andis Obamale hinnangu: "halb (või haige) mees".

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017