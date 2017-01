Washingtonist startis lennuk USA-st välja saadetud Vene diplomaatidega

"Lennuk startis, kõik on pardal," vahendas Venemaa Washingtoni-suursaatkonna teadet uudisteagentuur Ria-Novosti.

Koos diplomaatide pereliikmetega on lennuki pardal 96 inimest.

Väljasaatmine on osa sanktsioonidepaketist, milleks andis neljapäeval korralduse ametistlahkuva presidendi Barack Obama administratsioon.

USA luureagentuuride andmeil andis Kreml korralduse häkkida demokraatliku partei ja Hillary Clintoni kampaaniameeskonna meilikontidele, et aidata vabariiklasest kinnisvaramiljardär Donald Trump Valgesse Majja.

Moskva on korduvalt neid süüdistusi tõrjunud.

President Vladimir Putin on öelnud, et Venemaa omalt poolt ei kavatse USA diplomaate välja saata. Selles nähakse märki lootusest suhete muutumisele pärast Trumpi ametisseasumist 20.jaanuaril.

Flight of Russian diplomats expelled from US now on its way to Moscow. https://t.co/XquoQRvRip #RSD88 pic.twitter.com/4C5GrE3BC6