Saksa politsei kahtlustab kaht Göttingeni elanikku terrorirünnaku kavandamises

Saksa politsei eriüksuslased. (Foto: AFP/Scanpix)

Saksa võimud teatasid neljapäeval, et Alam-Saksi liidumaal Göttingeni linnas peeti kinni kaks meest, keda kahtlustatakse terrorirünnaku kavandamises.

Liidumaa siseministeeriumi kinnitusel on 27-aastane mees pärit Alžeeriast ning 23-aastane mees Nigeeriast, vahendas The Local.

Politsei ei kommenteerinud kahtlustatavate rünnakuplaani asjaolusid, kuid väidetavalt on mehed olnud juba pikemat aega aktiivsed Saksa islamistide ringkondades. Mõlema mehe perekonnad on Göttingenis elanud aastaid.

Kolmapäeva hilisõhtul algasid Göttingenis ulatuslikud politseireidid, millest võttis osa umbes 450 politseinikku ning mille raames otsiti läbi 11 hoonet. Lisaks toimus üks operatsiooniga seotud reid ka Hesseni liidumaal. Reidide käigus peeti kinni ka kaks eelpool mainitud kahtlustatavat.

Göttingeni politseijuht Uwe Lührig kommenteeris, et politsei oli saanud informatsiooni, et lähipäevadel võib toimuda "konkreetne ja vahetu terrorirünnak", ning et seetõttu oli kiireloomuline politseioperatsioon igati põhjendatud.