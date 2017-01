OTSE: Donald Trumpist saab ametlikult USA president

Reedel annab Washingtonis ametivande vabariiklaste ridades USA riigipeaks valitud Donald Trump ning saab seeläbi Ameerika Ühendriikide 45. presidendiks. ERR-i uudisteportaalis saab vaadata inauguratsioonitseremoonia otseülekannet.

Neljapäeval pani Trump pärja tundmatu sõduri hauale Arlingtoni kalmistul Virginia osariigis. Õhtul aga leidis Washingtonis Lincolni mälestusmärgi juures Washingtoni kesklinnas aset kontsert Make America Great Again, kus tuli lavale ka Trump ise.

Reedese ametlikud sündmused saavad alguse Eesti aja järgi kell 15.30 (edaspidi kellaajad kõik Eesti aja järgi - Toim.), kui Trump osaleb jumalateenistusel St. Johni kirikus.

Ametivande annavad Trump ja tema asepresident Mike Pence Kapitooliumi hoone lääneküljel asuval poodiumil kell 18.25. Tavapäraselt viiakse see tseremoonia läbi vabas õhus, kuid halva ilma korral võidakse see üle viia ka siseruumidesse.

Kõigepealt annab vande asepresident Mike Pence ja seejärel Trump. Ametivande võtab vastu ülemkohtu esimees John Roberts. Pärast vande andmist peab Trump kõne, mida on aidanud koostada Stephen Miller, kes on varemgi kinnisvaramagnaadi kõnesid vormistanud.

Pärast ametivannet saadab Trump ametist lahkuva presidendi Barack Obama helikopterile ning lõunastab seejärel Kapitooliumil.

Kell 22 algab mööda Pennsylvania avenüüd kulgev paraad, mille eesotsas suundub Trump Kongressist Valgesse Majja.

Valges Majas võtab Trump paraadi vastu juba ametlikult 45. USA presidendina.

Washingtonis toimub seoses presidendivahetusega mitmeid ametlikke pidusid ja balle. President Trump ja tema abikaasa Melania osalevad vähemalt kahel neist - Walter E. Washingtoni konverentsikeskuses ja arhitektuurimuuseumis.

Eestit esindab tseremoonial ametlikult suursaadik Eerik Marmei. Lisaks võtab Washingtonis toimuvatest sündmustest osa riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, kes kuulub NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee delegatsiooni koosseisu.

Tseremooniaga seotud sündmused lähevad maksma ligi 190 miljonit eurot, kolmandik sellest summast on pärit eraisikutest annetajatelt. Rohkem kui pool eelarvest kulub turvameetmetele ja sadade tuhandete külaliste järel koristamisele.

60 Demokraatliku partei rahvasaadikut on teatanud, et nad boikoteerivad Trumpi ametisse astumise tseremooniat. Põhjuseks on Trumpi sõnavahetus esindajatekoja liikme, legendaarse inimõiguslase John Lewisiga. Viimane teatas eelmise nädala reedel, et ei pea Trumpi legitiimseks presidendiks, sest valimisvõit olevat saavutatud tänu Vene küberrünnakutele. Trump omakorda ütles, et Lewis on suur jutustaja, kuid ei tee midagi oma valimispiirkonna heaks.

Lisaks ametlikele üritustele kavatsevad Trumpi vastased korraldada laupäeval mitmeid meeleavaldusi, millest suurim on tõenäoliselt nn Naiste marss mööda Independence Avenue'd. Trump ise võtab laupäeval osa traditsioonilisest jumalateenistusest Washingtoni katedraalis.

Otseülekanne käesoleva artikli sees algab kell 15.30.