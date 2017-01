Suur ülevaade: Trump andis USA presidendi ametivande

Reedel andis Washingtonis ametivande vabariiklaste ridades USA riigipeaks valitud Donald Trump ning sai seeläbi Ameerika Ühendriikide 45. presidendiks. ERR-i uudisteportaalis saab vaadata inauguratsioonitseremoonia otseülekannet.

Neljapäeval pani Trump pärja tundmatu sõduri hauale Arlingtoni kalmistul Virginia osariigis. Õhtul aga leidis Washingtonis Lincolni mälestusmärgi juures Washingtoni kesklinnas aset kontsert Make America Great Again, kus tuli lavale ka Trump ise.

Reedese päeva ametlikud sündmused said alguse Eesti aja järgi kell 15.30 (edaspidi kellaajad kõik Eesti aja järgi - Toim.), kui Trump osales jumalateenistusel St. Johni kirikus. Hiljem kohtusid Trump, Mike Pence ja nende abikaasad Valges Majas Barack ja Michelle Obamaga.

Barack Obama lahkus viimast korda Ovaalkabinetist

USA president Barack Obama lahkus reedel viimast korda Ovaalkabinetist ja valmistus võimu üleandmiseks oma mantlipärijale Donald Trumpile.

Obama jättis Trumpile Ovaalkabinetist lahkudes kirja, mis on kombeks presidendivõimu üleandmisel. Obama pidi enne ametisse vannutamise tseremooniat Trumpiga ka teed jooma.

CNN/ORC-i arvamusküsitluse põhjal on Obama reiting ametist lahkudes 60 protsenti - kõrgeim alates 2009. aasta juunist. Trump astus aga ametisse madalaima reitinguga pärast Jimmy Carterit 1977. aastal, teda toetab Washington Post-ABC Newsi küsitluse põhjal vaid 40 protsenti ameeriklastest.

Trump ja Pence andsid ametivande

Tseremooniale saabusid kohale ekspresidendid Jimmy Carter, George W. Bush koos abikaasadega. Samuti ka ekspresident Bill Clinton koos abikaasa Hillaryga, kes oli valimistel Trumpi vastaseks. Ekspresident George H. W. Bush ja tema abikaasa Barbara Bush tervislikel põhjustel tseremoonial ei viibi ning nemad saatsid Trumpile tervituskirja.

Ametivande andsid Trump ja tema asepresident Mike Pence Kapitooliumi hoone lääneküljel asuval poodiumil kell 18.30.

Kõigepealt andis vande asepresident Pence ja seejärel Trump. Trumpi ametivande võttis vastu ülemkohtu esimees John Roberts.

.@realDonaldTrump takes the oath of office and becomes the 45th president of the United States pic.twitter.com/39ayhD2ppT — POLITICO (@politico) January 20, 2017

70-aastane vabariiklasest miljardär asetas vande andmiseks oma vasaku käe piiblile, mida kasutas Abraham Lincoln, ning luges ette alates George Washingtonist kehtiva 35-sõnalise vande.

Seejärel alustas ta oma kauaoodatud ametisseastumiskõnet. (Täismahus tekst SIIN)

Kõne video täismahus:

USA president Donald Trump tõotas reedel ametisseastumiskõnes, et nüüdsest lähtub iga valitsuse langetatud otsus visioonist, mida juhib põhimõte "Ameerika ennekõike".

"Alates tänasest päevast valitseb meie riiki uus visioon. Alates tänasest päevast on ennekõike ainult Ameerika," lausus ta. "Me järgime kahte lihtsat reeglit: osta Ameerikas (toodetut) ja palka ameeriklasi."

"Koos teeme Ameerika taas tugevaks. Teeme Ameerika taas jõukaks. Teeme Ameerika taas uhkeks. Teeme Ameerika taas turvaliseks ning koos taastame Ameerika hiilguse," lausus Trump.

"Aastakümneid oleme rikastanud välistööstust Ameerika tööstuse arvelt, toetanud teiste riikide sõjavägesid, lubades meie enda sõjaväe väga kurva tühjaksjooksmise. Oleme kaitsnud teiste riikide piire, samas keeldudes kaitsmast omaenda piiri. Oleme kulutanud triljoneid ja triljoneid dollareid välismaal, samas kui Ameerika taristu laguneb ja käib alla."

"Oleme teinud teised riigid rikkaks, samas kui meie enda riigi jõukus, jõud ja enesekindlus on kadunud horisondi taha. Ükshaaval on meie tehased uksed sulgenud ja lahkunud meie kaldalt, isegi mitte mõeldes miljonite viisi nende selja taha jäänud ameeriklastest töölistele. Meie keskklassi jõukus on nende kodudest välja rebitud ja jagatud laiali tervele maailmale."

"Kuid see kõik on minevikus. Nüüd vaatame ainult tulevikku," ütles Trump.

"Toome tagasi meie töökohad. Toome tagasi meie piiri. Toome tagasi meie jõukuse ning toome tagasi meie unelmad. Ehitame uusi teid, kiirteid, sildu, lennujaamu, tunneleid ning raudteid üle terve riigi. Viime meie rahva sotsiaaltoetustelt tagasi tööle - ehitame meie riigi üles ameeriklaste käte ja tööjõuga," ütles ta.

"Me kavatseme otsida sõprust ja head tahet riikidelt üle maailma, kuid teeme seda mõistmises, et igal riigil on õigus asetada omaenda huvid ennekõike."

"Me ei soovi kellelegi peale suruda meie eluviisi, vaid pigem laseme sellel hiilata eeskujuna kõigile, kes seda järgivad."

Trump: ühtne Ameerika on pidurdamatu

Trumpi sõnul peavad ameeriklased suhtlema avameelselt ja olema ausalt eri meelt, kuid nad peavad alati püüdlema solidaarsuse poole.

Trumpi sõnul viib tema valituks osutumine "uue rahvusliku uhkuse" tekkimiseni, mis "parandab meid eristavad lõhed"

Samad eesmärgid ja lootused ühendavad kõiki ameeriklasi, olenemata nende taustast, lisas ta. "On aeg mäletada meie sõdurite vana tarkust: olenemata sellest, kas oleme mustad, pruunid või valged, me kõik veritseme patriootide sama punast verd, me naudime samu suurepäraseid vabadusi ning tervitame sama suursugust Ameerika lippu."

Kui Ameeriklased avavad oma südame patriotismile, "siis pole eelarvamustele ruumi", ütles president.

Ameeriklased ei pea kartma, sest neid kaitsevad sõjaväelased ja korrakaitsjad, ütles president. Kõige olulisem on see, et "oleme jumala kaitse all", lisas ta.

Trump heitis riigi võimuladvikule ette, et nad on lõiganud riigilt kasu, kuid samaaegselt unustanud USA rahva.

"Tänasel tseremoonial on eriline tähendust, sest täna me ei anna võimu üle ühelt administratsioonilt teisele või ühelt erakonnalt teisele, vaid anname võimu Washingtonilt tagasi teile, Ameerika rahvale."

"Liiga kaua on väike grupp meie riigi pealinnas lõiganud valitsuselt kasu, samas kui rahvas on kandnud kulud. Washington õitses, kuid rahvas ei saanud osa selle rikkusest. Poliitikud said jõukaks, kuid töökohad kadusid ja tehased sulgusid. Võimuladvik kaitses end, mitte meie riigi kodanikke."

"Nende võidud polnud teie võidud. Nende triumfid polnud teie triumfid. Kui nemad tähistasid meie riigi pealinnas, siis polnud raskustes peredel üle terve riigi midagi tähistada," ütles Trump.

"See kõik muutub - alustades siit ja praegu, sest see hetk on teie hetk. See kuulub teile."

"See riik, Ameerika Ühendriigid, on teie riik. Tõeliselt ei loe see, milline erakond kontrollib valitsust, vaid kas meie valitsust kontrollib rahvas. 2017. aasta 20. jaanuarist saab päev, mil rahvast sai taas selle riigi valitseja. Meie riigi unustatud mehed ja naised pole enam unustatud," ütles riigipea.

"Meie poliitika vundamendiks saab olema täielik truudus Ameerika Ühendriikidele ning läbi meie lojaalsuse riigi vastu taasavastame ka lojaalsuse üksteise vastu."

Trump ärgitas tavakodanikke ja poliitikuid tegudele ning "mõtlema suurelt ja unistama veelgi suuremalt".

"Ärge laske kellelgil endale öelda, et seda ei saa teha. Mitte ükski väljakutse ei saa vastu Ameerika julgusele ega võitluslikule vaimule. Meid ei kuku läbi. Meie riik hakkab taas jõudsalt kasvama ning puhkeb õide."

Trump tõotas islamiäärmuslusele lõpu teha

Trump lubas, et tema välispoliitika keskmes saab olema võitlus islamiäärmusluse vastu.

Trump tõotas koos Ühendriikide liitlastega hävitada džihadistidest lähtuva ohu.

"Me tugevdame vanu liite ja loome uusi ning ühendame tsiviliseeritud maailma äärmusliku islamiterrorismi vastu, mille me pühime maailmast täielikult," deklareeris vastne president.

Ametivande tseremoonia lõppes hümniga:

The US national anthem ends President Donald Trump's inauguration ceremony https://t.co/kDIHIENtjI #InaugurationDay pic.twitter.com/MAWI9jkXLF — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 20, 2017

Ametivandele ja kõnele järgnesid paraad ning peod

Pärast ametivannet saatis Trump ametist lahkuva presidendi Barack Obama helikopterile ning lõunastas seejärel Kapitooliumil.

Former President @BarackObama and Michelle Obama depart from Washington, D.C. pic.twitter.com/Tew98Ijslx — POLITICO (@politico) January 20, 2017

Obama waves good-bye as he leaves the Capitol grounds https://t.co/sZbhYdhKev pic.twitter.com/X55XrvIMgm — Washington Post (@washingtonpost) January 20, 2017

Trump andis esimest korda allkirju USA presidendina:

JUST IN: President Trump signs his first documents as 45th President of the United States https://t.co/lK9wiqLJWI https://t.co/TwT11YrQCS — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 20, 2017

Trump juhtis aplausi Hillary Clintonile

Trump juhtis reedel aplausi oma demokraadist rivaalile Hillary Clintonile, kes osales koos oma mehe ja ekspresidendi Bill Clintoniga riigipea ametisseastumise tseremoonial.

Trump sõnul oli ta väga meelitatud, et mõlemad tseremoonial osalesid.

"Mulle oli suureks auks kuulda, et endine president Bill Clinton ja Hillary Clinton tulevad täna ja ma soovin, et te kõik püsti tõuseksite," ütles Trump kongressilõunal seadusandjatele, ministrikandidaatidele, diplomaatidele ja teistele kohalviibijatele.

"Mul ei ole midagi lisada, sest mul on suur austus nende kahe inimese vastu," lisas Trump.

Trump väljus teel Valgesse Majja autost ja tervitas rahvast

Kell 22 algas mööda Pennsylvania avenüüd kulgev paraad, mille eesotsas suundub Trump Kongressist Valgesse Majja.

Trump väljus reedel teel Valgesse Majja autost ja tervitas Pennsylvania avenüüle kogunenud rahvahulka.

Trumpiga koos olid tema naine Melania ja poeg Barron.

President Donald Trump arrives in front of the White House during the Inaugural Parade https://t.co/o8KLyMo1fI https://t.co/xUokICmdXM — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 20, 2017

Trump liikus paraadil limusiiniga, mida turvas hulk Salateenistuse agente.

Valges Majas võttis Trump paraadi vastu juba ametlikult 45. USA presidendina.

Washingtonis toimub seoses presidendivahetusega mitmeid ametlikke pidusid ja balle. President Trump ja tema abikaasa Melania osalesid vähemalt kolmel neist.

Eestit esindas tseremoonial ametlikult suursaadik Eerik Marmei. Lisaks võttis Washingtonis toimuvatest sündmustest osa riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, kes kuulus NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee delegatsiooni koosseisu.

Tseremooniaga seotud sündmused lähevad maksma ligi 190 miljonit eurot, kolmandik sellest summast on pärit eraisikutest annetajatelt. Rohkem kui pool eelarvest kulub turvameetmetele ja sadade tuhandete külaliste järel koristamisele.

60 Demokraatliku partei rahvasaadikut teatasid varem, et nad boikoteerivad Trumpi ametisse astumise tseremooniat. Põhjuseks on Trumpi sõnavahetus esindajatekoja liikme, legendaarse inimõiguslase John Lewisiga. Viimane teatas eelmise nädala reedel, et ei pea Trumpi legitiimseks presidendiks, sest valimisvõit olevat saavutatud tänu Vene küberrünnakutele. Trump omakorda ütles, et Lewis on suur jutustaja, kuid ei tee midagi oma valimispiirkonna heaks.

USA politsei vahistas rohkem kui 90 meeleavaldajat

USA politsei vahistas Trumpi ametissenimetamise tseremoonia ajal rohkem kui 90 vägivaldseks muutunud meeleavaldajat, kellest paljud kandsid maske.

Telekanalid vahendasid kaadreid politseinikke kivide ja kõikvõimaliku muu kättejuhtuvaga loopivatest inimestest. Politsei vastas pisargaasi ja heligranaatidega.

Politsei teatel vahistati enamik inimesi vandaalitsemise eest.

Lisaks ametlikele üritustele kavatsevad Trumpi vastased korraldada laupäeval mitmeid meeleavaldusi, millest suurim on tõenäoliselt nn Naiste marss mööda Independence Avenue'd. Trump ise võtab laupäeval osa traditsioonilisest jumalateenistusest Washingtoni katedraalis.

Otseülekanne käesoleva artikli sees algas kell 15.30.