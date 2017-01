Iraagi väed jõudsid Mosuli idaosas ISIS-e vastu võideldes Tigrise jõeni

Iraagi eliitväed jõudsid Mosuli idaosas äärmusrühmituse ISIS džihadistide vastu võideldes pühapäeval esmakordselt Tigrise jõeni, mis linna kaheks jagab, teatas Iraagi vägede kõneisik. Samal ajal jätkuvad äärmuslaste enesetapurünnakud ka pealinnas Bagdadis.

Terroritõrjeteenistuse üksused jõudsid Tigrise jõeni neljanda silla idapoolse otsa juures, ütles Sabah al-Noman, viidates Mosuli kõige lõunapoolsemale sillale. Tema teadet kinnitas ka kindralleitnant Abdulamir Yarallah Iraagi relvajõudude kindralstaabist.

Lisaks hukkus Iraagi pealinnas Bagdadis pühapäeval äärmuslaste korraldatud enesetapurünnakutes vähemalt 18 inimest, eile hukkus autopommi rünnakus 12 inimest.

Iraagi pealinn on äärmuslaste sihikul ajal, kui valitsusväed püüavad Islamiriiki, ISISst välja tõrjuda Mosulist.

Mosuli lääneosa on endiselt täielikult ISIS-e džihadistide kontrolli all. Iraagi väed alustasid operatsiooni Mosuli tagasivallutamiseks mullu 17. oktoobril ning on hõivanud linna idaosas mitu piirkonda.