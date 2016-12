Venemaa mõistis teravalt hukka Tu-154 katastroofi kujutanud Charlie Hebdo karikatuurid

(Foto: Martin Dremljuga/ERR)

Kaitseministeeriumi transpordilennuki pardal oli kokku 92 inimest, nende seas ka Punaarmee Aleksandrovi-nimelise koori liikmed, kes olid teel Süürias asuvasse Hmeimimi õhuväebaasi aastalõpuüritusele. Kõik pardal olnud hukkusid, vahendasid TASS, HS ja Moscow Times.

Charlie Hebdo ühel karikatuuril on kujutatud sõjaväemundris meest hääleharjutusi - "A-a-a-a-a!" - tegemas ning taustal alla kukkuvat lennukit. Pildi juures on lause "Punaarmee koori repertuaar laieneb". Teisel karikatuuril oli kukkuva lennuki juures lause: "Halb uudis - Putinit polnud pardal". Kolmandal pildil on kujutatud Punaarmee koori vee all kaladele esinemas koos lausega: "Punaarmee vallutas endale uue publiku".

Venemaa kaitseministeeriumi kõneisik, kindralmajor Igor Konašenkov teatas, et "normaalsele inimesele oleks alandav isegi sellisele jäledusele tähelepanu pöörata".

"Ütlen vaid seda, et kui selline asi, mida keel ei paindu kunstiks nimetama, esindab tõelisi läänelikke väärtusi, siis need kes neid omavad ja toetavad on hukka mõistetud - vähemalt mõistetud tulevikus üksindusse," märkis ta.

"Pole üllatav, et need meie kaaskodanikest, kes äsja poseerisid selfie-fotodel "Je suis Charlie" T-särkidega, on nüüd vaikseks jäänud," lisas Konašenkov.

Venemaa riigiduuma asespiiker Irina Jarovaja sõnas omakorda, et nimetatud karikatuuride näol on tegu "otsese terrorismi toetamisega" ning et nende avaldamine on "väljaspool inimlikku moraali".

Venemaa võimud on seni pidanud lennukatastroofi põhjuseks tehnilist riket ja pilootide juhtimisvigu, terrorismi peetakse ebatõenäoliseks.

Venemaa sotsiaalmeedias on aga algatatud petitsioone, millega kutsutakse üles Charlie Hebdo karikatuuride eest Prantsusmaale sanktsioone kehtestama.

Skandaalne Charlie Hebdo on ka varem Venemaad puudutavatele teemadele tähelepanu pööranud. Satiirilehe kõige skandaalsemateks piltideks on olnud aga karikatuurid prohvet Muhamedist, mis tõid kaudselt kaasa ka 2015. jaanuaris aset leidnud terrorirünnaku lehe toimetuse vastu.