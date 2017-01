Vene võimud vahistasid FSB kõrge küberametniku ja Kaspersky juhtivtöötaja

Klaasist sein Kaspersky Labi Moskva peakontoris. (Foto: AFP/Scanpix)

Ajaleht Kommersant kirjutab, et võimud võtsid vahi alla Kaspersky Labi küberkuritegevuse uurimise osakonna juhi Ruslan Stojanovi seoses menetlusega, mis puudutab riigireetmist.

FSB-le lähedal seisva allika sõnul peeti Stojanov kinni eelmise aasta detsembris ning teda hoitakse Lefortovo vanglas. Hiljem kinnitas ka Kaspersky Lab oma töötaja vahistamist, kuid rõhutas, et firma tööga pole juhtum seotud ning et mees ei kuulunud ettevõtte juhtkonda.

Sama allikas rääkis, et ka FSB teabejulgeoleku keskuse ühe allüksuse juht Sergei Mihhailov on sama kriminaalmenetluse raames vahi alla võetud ning teda kahtlustatakse riigireetmises. Mihhailov võeti kinni samuti detsembris ning ta on siiani vahi all.

Kommersant kirjutas juba varem, et FSB on võtnud luubi alla ühe teabeturvalisuse keskuse asejuhtidest ning et peamiselt uuritakse seda, kuidas keskus on teinud koostööd eraettevõtetega, mis aitavad FSB-l küberkuritegevust puudutava ekspertiisiga.

Allikad on kinnitanud, et uurimist viiakse läbi just nimelt riigireetmist puudutava seadusesätte alusel. Muuhulgas uuritakse, kas küberjulgeoleku keskuse töötaja sai välismaiselt küberturvalisusega tegelevalt organisatsioonilt raha, mida aitas omakorda vahendada Venemaa ettevõtte töötaja.

Aastani 2006 töötas Stojanov Venemaa siseministeeriumi Moskva peavalitsuse tehniliste eritoimingute valitsuses, Kaspersky Labi läks ta tööle 2013. aastal. Kusjuures selles ettevõttes töötab veel tema varasemaid kolleege.

Ametlikult pole Vene võimud ajakirjanduse väiteid veel kommenteerinud.

Meedia andmetel võib skandaal tuua kaasa ka FSB teabejulgeoleku keskuse juhi Andrei Gerassimovi ametist lahkumise.