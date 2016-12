Prokuratuur: asitõendid näitavad, et tagaotsitav juhtis veoki Berliini jõuluturul rahva sekka

Avaldatud on foto tagaotsitavast tuneeslasest Anis Amrist. (Foto: SIPA/Scanpix)

"Täna me otsisime läbi mitu asupaika Nordrhein-Westfalenis ja Berliinis. Anis Amri on arvatavalt neis kohtades varem olnud," vahendas Reuters Frauke Köhleri sõnul ajakirjanikele.

"Vihje saamisel otsiti Heilbronnis läbi ka buss. Siiani kedagi arreteeritud pole," lisas ta.

Köhler ütles, et uurijad on saanud ka esimesi kohtuekspertiisi tulemusi veoki kontrollimisest. "Veokilt leiti sõrmejälgi - juhiukselt ja B-piilarilt," ütles ta.

"Praeguses uurimise faasis me usume, et Anis Amri juhtis veokit. Täna anti välja tema vahistamisorder," lisas Köhler.

Saksamaa julgeolekuteenistused on üha suurema surve all selgitamaks, miks tuneeslasest mees, keda oli juba kuid salaja jälgitud ning kelle puhul oli märgatud mitmeid seoseid islamiäärmuslastega, õnnestus väidetavalt ikkagi korraldada esmaspäeval Berliini jõuluturul 12 inimelu nõudnud veokirünnak.

24-aastase Tuneesia kodaniku Anis Amri kohta on välja antud Euroopa vahistamismäärus, lisaks on võimud pannud tema tabamiseni viiva informatsiooni eest välja 100 000 euro suuruse preemia.

Põgenema pääsenud kahtlustatava puhul on alust arvata, et ta on vägivaldne ja relvastatud ning meedia hinnangul ei saa ka välistada, et ta kavandab uusi terrorirünnakuid.

Mehe tabamise teeb keerulisemaks ka see, et väidetavalt on ta Euroopas viibimise jooksul kasutanud vähemalt kuut valenime ning esinenud kolme erineva riigi kodanikuna.

Peamine asjaolu, mille alusel võimud Amrit otsima hakkasid, on see, et tema varjupaigataotlust puudutavad dokumendid leiti rünnakuks kasutatud veoauto juhiistme alt.

Amri perekond kutsus üles teda alistuma. Abdelkader Amri sõnul on ta kindel, et vend on süütu, kuid "kui ei ole, siis see on pere jaoks suur häbi".

Minister: kahtlusalune on suure tõenäosusega ründaja

Saksa uurijad usuvad, et suure tõenäosusega on tagaotsitav tuneeslane jõuluturu ründaja, ütles siseminister Thomas de Maiziere varem.

"Me saame täna teatada, et meil on uut informatsiooni selle kohta, et kahtlusalune on suure tõenäosusega kuriteo toimepanija," ütles minister ajakirjanikele.

"Sõiduki kabiinist leiti sõrmejälgi ja seda toetavad täiendavad asitõendid," lisas ta.

Pressikonverentsil viibis de Maiziere kõrval ka kantsler Angela Merkel, kes ütles, et loodab, et ründaja arreteeritakse peagi.