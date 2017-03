Kataloonia endisel juhil keelati referendumi tõttu asuda avalikku teenistusse

Endine Kataloonia president Artur Mas. (Foto: Albert Gea/Reuters/Scanpix)

Artur Mas oli regiooni kuberner 2014. aastal, kui iseseisvuse pooldajad pidasid sümboolse referendumi, rikkudes sellega õiguskorda, vahendas Reuters.

Kataloonia kõrgem kohus leidis Masi süüdi kohtu solvamises.

Kohtuprotsess on tekitanud pingeid Kataloonia juhtide ja keskvalitsuse vahel.

Kataloonia poliitilised parteid püüavad tänavu septembris korraldada uut rahvahääletust Hispaaniast lahkulöömise üle.

Hispaania paremtsentristist peaminister Mariano Rajoy on korduvalt välistanud uue referendumi korraldamise, öeldes, et igasugune hääletus lahkulöömise üle on ebaseaduslik. Hispaania konstitutsioonikohus on varem niisugused katsed blokeerinud.