Prantsuse kindral Trumpi kriitika kohta: NATO "iganemisele" aitasid kaasa USA-ga seotud välismissioonid

Prantsuse kindral Denis Mercier. (Foto: AFP/Scanpix)

Kõrge NATO kindral nõustus osaliselt tulevase USA presidendi Donald Trumpi hinnanguga, et allianss on "iganenud", kuid märkis samas, et iganemise on suures osas tinginud Euroopa liitlaste osalemine koos USA-ga välismissioonidel ja see on omakorda jätnud vahepeal unarusse NATO peamise ülesande - Euroopa kaitsmisse.

Prantsuse õhuväe kindral Denis Mercier, kes juhib NATO moderniseerimisega tegelevat töörühma, avaldas arvamust, et NATO on kohanemas, reformimas oma juhtimisstruktuuri ning hindamas oma partnerlusprogramme, et parandada osalemist terrorismivastases võitluses, vahendasid Foreign Policy ja Wall Street Journal.

Samal ajal, kui Barack Obama administratsioon on saatnud tanke ja sõdureid Euroopasse, et heidutada võimalikku Vene agressiooni, on Trump aga rääkinud hoopis suhete parandamisest Venemaaga ja uuest leppest Moskvaga.

Kindral Mercier ei usu samas, et USA tõukaks NATO-t võtma Euroopas mingit uut seisukohta, ning ta hoiatas Washingtoni tegemast mingit ootamatut strateegilist muudatust.

"Kui USA peaks peatama lisajõudude saatmise, oleks see Euroopas strateegiliseks šokiks. Kuid ma ei usu, et see juhtub," sõnas kindral.

Trump ütles äsja Timesile ja Bildile antud intervjuus, et "iganenud" NATO peaks võtma suurema tähelepanu alla hoopis terrorismivastase võitluse. Kindral Mercier lausus, et Trumpi kriitika on tema juhitud staabi jaoks suureks võimaluseks. "See ongi meie roll: muutuda ja areneda."

Kuid NATO-s töötava kõige kõrgema auastmega prantslase nägemus alliansi moderniseerimist puudutavast väljakutsest erineb oluliselt Trumpi omast.

Erinevalt Trumpist, kes on süüdistanud NATO-t väheses terrorismi vastu võitlemises, rõhutas kindral Mercier, et see oli just nimelt NATO eesmärk siis, kui teised liikmesriigid liitlast ehk USA-d toetades Afganistani missioonile läksid. Võitlus Talibaniga ja ka terroristidega teistes riikides on olnud aga aastaid nii intensiivne, et see on varjutanud isegi NATO muid ülesandeid ja seda ajal, kui Euroopas on esile kerkinud uued ohud.

"Ning seetõttu ei õnnestunud NATO-l pöörata piisavalt tähelepanu muutustele strateegilises keskkonnas ja nüüd on meil struktuure, mis on tõepoolest muutunud iganenuks," selgitas ta.

Kuni Venemaa rünnakuni Ukrainas 2014. aastal keskendus NATO aastaid välismissioonide arendamisele nii Afganistanis kui ka mujal ning jättis hooletusse alliansi algse missiooni, milleks on alati olnud Euroopa kaitsmine.

Selleks, et selle algse missiooni juurde tagasi tulla, soovivad NATO juhid nüüd ellu viia konkreetsemaid projekte, mille kaudu aidata oma partnerriikidel oma relvajõud korda saada nii, et nad suudaksid iseseisvamalt terrorismivastast võitlust pidada. Selgemat terrorismivastast tegevusplaani koostades aga soovib NATO kaotada dubleerivaid tegevusi, lausus Mercier.