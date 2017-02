Tillersoni ja Lavrovi kohtumine Bonnis 16. augustil. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Samal ajal, kui me otsime uut üksmeelt, eeldame me Venemaalt ka kohustuste täitmist, mis puudutavad Minski leppeid ja tööd vägivalla deeskaleerimiseks Ukrainas," sõnas Tillerson Reutersi teatel pärast Lavroviga kohtumist.

Washington teeb Moskvaga koostööd vaid juhul, kui see on USA huvides, rõhutas ta.

"Ühendriigid kaaluvad Venemaaga koos töötamist siis, kui leiame valdkondi praktiliseks koostööks, mis on kasulikud Ameerika rahvale," ütles Tillerson.

Kõrge Venemaa esindaja kohtus esmakordselt Trumpi administratsiooni liikmega

Vene välisminister Sergei Lavrov ja USA uus välisminister Rex Tillerson alustasid G20 kohtumise eel Bonnis esimest kahepoolset istungit, edastas Interfaxi korrespondent varem neljapäeval.

See on Venemaa võimuesindaja esimene kohtumine USA presidendi administratsiooni sedavõrd kõrge liikmega, vahendas BNS.

"Meil on arutada hulk küsimusi. Peamiselt teemad, mida meie presidendid puudutasid telefonivestluse käigus. Arvestan, et igaühes neist suudame määratleda meie edaspidise töö parameetrid," ütles Lavrov.

Vene välisministeeriumi teatel arutatakse istungil nii kahepoolseid suhteid kui ka rahvusvahelisi küsimusi, sealhulgas maailmakriise.

Lavrov: me ei sekku teiste riikide siseasjadesse

Venemaa ei sekku teiste riikide, eriti USA siseasjadesse, ütles Vene välisminister enne kohtumist USA uue välisministriga.

"Te peate mõistma, et me ei sekku teiste riikide siseasjadesse," vastas Sergei Lavrov ajakirjaniku küsimusele, kas Venemaa on mures Valges Majas toimuva pärast ja kas see mõjutab Vene-USA suhteid.

USA kaitseminister James Mattis ütles neljapäeval, et ta ei kahtle, et Venemaa on sekkunud või üritanud sekkuda lääneriikide valimistesse.

Tillerson räägib Saksamaal Ukraina, Süüria ja Jeemeni teemadel

USA välisminister Rex Tillerson puudutab Bonnis korraldataval juhtivate tööstusriikide ühenduse G20 välisministrite kohtumisel Ukraina, Süüria ja Jeemeniga seonduvat, teatas kolmapäeval Ühendriikide välisministeeriumi eestkõneleja.

Pressiesindaja kinnitas ajakirjanikele, et Tillerson kutsub kõiki osalejaid üles solidaarsusele Euroopa partneritega Ukraina küsimuses ja toonitab Minski lepete täitmise vajadust.

Välisministeeriumi esindaja sõnul loodetakse nõnda suunata Venemaad oma rahvusvaheliste kohustuste täitmisele sealhulgas ka Ukraina probleemis.

Tillerson kavatseb välisministritega ühtlasi arutada Süüria ja Jeemeni olukorda.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov kohtub oma USA ametivenna Tillersoniga esmakordselt neljapäeval Saksamaal G20 välisministrite kohtumisel, ütles kolmapäeval Vene välisministeeriumi pressiesindaja.

"Kohtumine välisminister Tillersoniga on kavas ja selleks tehakse ettevalmistusi," kinnitas ministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

G20 riikide grupp hoiatas möödunud aasta lõpupoolel, et maailmamajanduse olukorda halvendavad süvenev protektsionism, finantssüsteemi haavatavus, olulistes majandusriikides lähenevad valimised, Brexiti-rahvahääletuse tekitatud ebakindlus ning geopoliitiliste pingete kasv.

USA välisminister õnnitles Leedut riikluse taastamise päeva puhul

USA välisminister Rex Tillerson õnnitles Leedut iseseisvuse taastamise 99. aastapäeva puhul ja tõstis esile kahe riigi julgeolekukoostöö.

"Leedu on ustav demokraatia, vabaturu ja inimõiguste eest võitleja. Meie sõprus leedu rahvaga põhineb neil väärtustel, mida Leedu on demonstreerinud tugeva panusega rahvusvahelisse võitlusse ISIL-i vastu ja Afganistani stabiilsuse edendamisse," ütles Tillerson USA presidendi Donald Trumpi ja ameerika rahva nimel Leedut õnnitledes.

Ta lisas, et koostöö Leedu ja USA kui NATO-liitlaste vahel aina süveneb.

"Ma olen kindel, et partnerus Leedu kui hinnatud NATO-liitlase ja Ühendriikide vahel tugevneb ka edaspidi ning me oleme vankumatult pühendunud ühisele kaitsele."