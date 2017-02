Trump lubas luua kaubandussildu Kanadaga

Kanada peaminister Justin Trudeau ja USA president Donald Trump. (Foto: Kevin Lamarque/Reuters/Scanpix)

"Ameerika on äärmiselt vedanud, et tal on selline naaber nagu Kanada," ütles Trump ühisel pressikonverentsil Ühendriikide külastava Kanada peaministri Justin Trudeauga, tervitades võimalust veelgi rohkem kaubandussildu luua.

"Me mõistame, et mõlemad riigid on tugevamad, kui me ühendame jõud rahvusvahelist kaubandust puudutavatel teemadel," märkis Trump.