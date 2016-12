Teadur USA demokraatide serveri häkkimisest: riikliku toetuseta sellist asja ei tee

Venemaa presidendi Vladimir Putini pressikonverents oli etteaimatav ning suurte sõnumiteta, leiavad Eesti välispoliitikaeksperdid. Kaitseuuringute keskuse teaduri Kalev Stoicescu arvates oli üks intrigeerivamaid küsimusi Venemaa küberünnakud USA presidendivalimiste ajal.

"Ta vastas ka nüüd, justkui väites, et need oleksid valitud presidendi Donald Trumpi sõnad, et seda võis ju teha ka keegi mees, kes istus sohval. Ma arvan, et see on väga utreeritud ütlemine, ülbe. Selles mõttes, et "keegi mees sohval", olgu ta kuitahes suur geenius või guru, ilma riikliku toetuseta sellist asja ikka ära ei tee," kommenteeris Stoicescu "Aktuaalses kaameras".

"Ja küsimus ei ole ainult infovarguses, vaid ka selle väga organiseeritud ja asjastatud kasutamises presidendivalimiste kampaania ajal, mis ikka väga selgelt viitab sellele, et see on ikkagi suur infooperatsioon, mis on läbi viidud. See ei ole mingi lihtlabane häkkimine," lisas ta.

Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul sekkus Putin kõnes USA sisepoliitikasse.

"Võib-olla kõige ilmekam oli sõna otseses mõttes taaskord sekkumine Ühendriikide sisepoliitikasse, kus ta sisuliselt kaudselt mõnitas Hillary Clintonit, kes ei oskavat kaotada. Kui ta rääkis häkkimistest ja sisust, ta rõhutas, et häkkimine polegi justkui väga paha, aga pöörake ikka tähelepanu, mis selle sisu oli. Võib-olla järgmiseks aastaks, mul on tunne, jäi kõlama mõte, mis ei ole ka üllatav, et loomulikult tähelepanu liigub Ameerika Ühendriikide ja Venemaa suhetele," rääkis Mihkelson.