Vene minister: Tu-154 tehnika töötas õnnetuse eel ebanormaalselt

Vene transpordiminister Maksim Sokolov pressikonverentsil. (Foto: EPA/Sergei Ilnitsky)

Asjatundjad loodavad jõuda esimestele järeldustele lennuki Tu-154 õnnetuse osas järgmise aasta alguses, lausus Sokolov Moskvas pressikonverentsil.

"Esialgsed ekspertiisiandmed võivad saabuda 2017. aasta jaanuaris," ütles ta, märkides, et "volitused selle lennuõnnetuse uurimiseks on kaitseministeeriumil".

"On ilmselge, et enne õnnetust leidis aset lennuki tehnika väärtalitus. Mis selle tingis, peavad selgitama välja asjatundjad, milleks moodustati ka tehniline erikomisjon," sõnas minister.

"Tuvastati, et põrkamisel vastu merepinda ja -põhja lennuk purunes peaaegu täielikult, mis loomulikult raskendab otsinguid," ütles Sokolov.

Ametnik: lennukis plahvatust ei toimunud

Pühapäeval Musta merre kukkunud Vene sõjaväelennuki pardal ei toimunud plahvatust, kuid terrorismi kui juhtunu võimalikku põhjustajat pole välistatud, ütles Vene ametnik neljapäeval.

"Pärast esimese musta kasti andmete esialgset dešifreerimist jõudsime järeldusele, et terroriakti, vähemalt plahvatust pardal ei toimunud - seda võin öelda kindlalt," ütles Vene õhujõudude lennuohutusameti juht Sergei Bainetov. "Samas pole terroriakt ilmtingimata plahvatus, mistõttu seda versiooni ei ole kõrvale heidetud."

Tema sõnul jõudis Tu-154 enne plahvatust õhus olla 70 sekundit ning lennuandmete analüüsi järgi tõusis lennuk vaid 250 meetri kõrgusele. "Sellisel kõrgusel on lennuki kiirus 360-370 kilomeetri vahel tunnis."

Bainetov lausus, et vara on öelda, mis nurga all lennuk Musta merre kukkus.

Allakukkunud Tu-154 oli kaks põhilist musta kasti, kolmas oli ekspluatatsiooniline ja sel ei olnud suurt tähtsust, sõnas õhujõudude lennuohutusameti direktor.

"Allakukkunud Tu-154 pardal oli kaks põhilist musta kasti, üks jäädvustas lennuparameetreid, teine meeskonna kõnelusi. Kolmandat musta kasti ei ole, oli ekspluatatsiooniline, mis jäädvustas lennuparameetreid," selgitas ta.

Ametniku sõnutsi "leiti kolmapäeval teine must kast ja õhujõudude teadusuuringute instituudis asuti veel samal päeval selle andmete dešifreerimisele".

25. detsembri varahommikul aset leidnud lennukatastroofis hukkus 92 inimest. Ohvrite seas on ka Punaarmee Aleksandrovi-nimelise koori liikmed.

Vene transpordiminister Maksim Sokolov ütles neljapäeval, et Tu-154 pardal leidis enne õnnetust aset tehnika väärtalitus.

Sokolovi sõnul on merest välja toodud 19 surnukeha ja 230 kehatükki.