NATO asejuht: allianns toetab täielikult Ukrainat

Ukraina lipp. (Foto: Sergei Supinsky/AFP/Scanpix)

Kõik 28 NATO liikmesriiki toetavad täielikult Kiievit, mis on silmitsi Ida-Ukraina relvakonflikti rängima eskaleerumisega viimase kahe aasta jooksul, ütles neljapäeval alliansi asejuht Rose Gottemoeller.

USA president Donald Trump on tekitanud NATO-s ja Euroopas muret, nimetades allianssi iganenuks ja võttes Venemaa suhtes oma eelkäijast märkimisväärselt pehmema hoiaku.

"NATO-Ukraina nõukogu laua ümber valitses üksmeel, kõigi liikmed avaldasid tugevat toetust Ukrainale," lausus Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman NATO peakorteris Brüsselis.

USA-juhitav allianss on seisnud Ukraina selja taga sestsaadik, kui 2014. aastal algas Venemaa agressiivne tegevus, ega ole tunnustanud Krimmi illegaalset annekteerimist varem samal aastal, lausus Goettemoeller.

Hiljutised lahingud Kremli-meelsete mässulistega on olnud viimase kahe aasta rängimad, OSCE vaatlejad on registreerinud ühe päeva jooksul enam kui 10 000 Minski kokkulepete rikkumist, märkis ta.

"Me oleme sügavalt mures vägivalla äsjase ägenemise pärast," märkis ta, kutsudes kõiki osapooli ja eriti Venemaad austama oma kohustusi Minski lepete suhtes.

Trump ütles läinud nädalal telefonikõnes Ukraina presidendile Petro Porošenkole, et kavatseb konflikti lõpetamise nimel teha tööd nii Kiievi kui Moskvaga, kuid endiselt on olemas kartus, et ta eelistab ajada asju otse Venemaa liidri Vladimir Putiniga.

Gottemoeller, kelle mullu nimetas ametisse tollane president Barack Obama, rõhutas NATO täielikku tuge.

Küsimusele võimalikust poliitikamuutusest Ukraina suhtes Trumpi ajal, vastas Groisman, et ta ei muretse selle pärast.

"Ma olen kindel, et uus president võitleb alati demokraatia ja demokraatlike väärtuste eest," sõnas ta.

"Ma usun, et Ühendriigid toetavad alati õiglust ja õiglus on Ukraina poolel."