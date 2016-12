Raport: USA demokraate rünnanud Vene häkkerid aitasid kindlaks teha Ukraina sõdurite positsioone

Ukraina valitsusvägede sõdur rääkimas mobiiltelefoniga. (Foto: Alexander Ryumin/ITAR-TASS/Scanpix)

Ettevõtte Crowdstrike palkas DNC, et see uuriks enda vastu korraldatud küberrünnakut, vahendab NBC News.

Uurimise üle tegi järelevalvet Crowdstrike'i kaasasutaja Dmitri Alperovitš, kes ütles NBC Newsile, et raport esitab tõendeid, et demokraate ei rünnanud mõni "voodis vedelev 180-kilogrammine tüüp", vaid Vene luureagentuurid. Presidendiks valitud Donald Trump on öelnud, et demokraate võis rünnata "ülekaaluline mees".

Juunis teatas Crowdstrike, et DNC-d ründasid kaks Vene luureagentuuri. Üks, mida Crowdstrike ja teised uurijad nimetavad nimega Cozy Bear, on arvatavalt seotud FSB-ga. Teine, Fancy Bear, arvatakse olevat seotud sõjaväeluure agentuuri GRU-ga.

Crowdstrike on seostanud Fancy Beariga pahavarast konkreetset osa, tuntud kui X-Agent. Alperovitš selgitas, et häkkerid kasutasid seda, et imbuda sisse DNC arvutitesse, meelitades kedagi vajutama petukirjas olevale lingile.

Alperovitši sõnul ei ole pahavara lähtekood avalik, mis on ka üks põhjus, miks Crowdstrike usub, et vaid Fancy Bear seda kasutab.

Raportis märgib Crowdstrike, et Fancy Bear kasutas selle pahavara teistsugust varianti 2014. aastal selleks, et teha kindlaks Ukraina suurtükivägede positsioone, kui riik pidas lahinguid Vene toetatud separatistidega.

Crowdstrike'i hinnangul oli Vene luure leidlik, kui sisestas pahavara Androidi telefonirakendusse, mida Ukraina suurtükiväelased kasutasid separatistide asukoha kindlakstegemiseks.

Crowdstrike'i sõnul kasutasid venelased seda rakendust hoopis oma vaenlaste vastu. Nii kui Ukraina sõdur selle oma Androidi telefoni laadis, said venelased pealt kuulata tema suhtlust ja määrata kindlaks tema asukoha.

Crowdstrike'i sõnul ei olnud rakendus ainus faktor, kuid ettevõtte sõnul kannatasid Ukraina üksused pärast pahavara paigaldamist pommitamistes suurt kahju.