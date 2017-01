ERR Moskvas: Venemaa kavatseb uuele põlvkonnale suitsetamise keelata

Venemaa tervishoiuministeeriumis on valminud tubakavastase võitluse kava, mille kohaselt ei saaks sündiv põlvkond kunagi õigust osta tubakatooteid. Radikaalsete meetmete kõrval on uues kavas ka leebemaid võitlusvahendid, näiteks hoiatavad sildid suitsupakkidel.

Igal aastal sureb Venemaal suitsetamisega seotud haigustesse 300 kuni 400 tuhat inimest. Uue strateegia loojad tahavad sellele lõpu teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tervishoiuministeeriumi ettepanek oleks revolutsiooniline - need inimesed, kes sündisid 2016. aastal või hiljem, ei saaks Vene territooriumil enam kunagi tubakatooteid osta, ka täisealisena mitte, sest keeld oleks igaveseks.

"Milleks lubada müüa tubakat neile, kes ei suitsetanud ja ei suitseta? See on tõsine küsimus, millele saab kohe vastata. Kas me tahame, et meie lapsed, isegi kui nad on täiskasvanud, suitsetaksid? Ei! Selle meetme eesmärk ongi, et uus põlvkond elaks ilma tubakata. Ja lõppude-lõpuks jääb tubakas minevikku," selgitas tervishoiuministeeriumi tubakavastase koordinatsiooninõukogu liige Viktor Zõkov.

Paarikümne aasta pärast võib aga tekkida olukord, kus kaks täiskasvanud Vene kodanikku, vanusevahega vaid üks aasta, oleksid ebavõrdsed: üks saab suitsu osta, teine mitte.

"Mis aga puutub diskrimineerimisse, siis teate, et meil juba on mitu näidet, mil inimese staatus sõltub tema vanusest. Näiteks presidendivalimistel võib osaleda alates 35. eluaastast. Sama puudutab ka kohtunikke, seal on ka vanusetingimused. Nii et neid näided meil on," ütles Zõkov.

Venemaalasi võitlus suitsetamise vastu eriti ei huvita.

Maria usub, et kõiki venemaalasi on võimalik suitsetamisest võõrutada, kui nad suitsetamise maha jätaksid. Ka tubaka müük uuele põlvkonnale tema hinnangul aitaks.

Natalja aga kahtleb selles. "Inimene niikuinii leiab võimaluse saada seda, mida tal vaja on. Kahjuks mulle nii tundub," märkis ta.

"On palju tähtsamaid probleeme. Moskvas on palju vanu inimesi, kodutuid. Või isegi kodu on, aga nad on haiged ja neid visatakse haiglatest välja. Vot see on probleem. Aga see, palun vabandust, nad muretsevad mingi mõttetuse pärast. Kõik!" kommenteeris Igor.

Kontseptsiooni elluviimiseks tuleb muuta mitut seadust. Hetkel on tervishoiuministeeriumi dokument saadetud teistesse ministeeriumitesse kooskõlastamiseks.