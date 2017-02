"Välisilma" graafik: moslemite osakaal on suurim Kesk-Euroopas

Islami pealetung ja Euroopa taganemine on dilemma, mis seoses rändekriisiga on eriti teravaks muutunud. "Välisilm" uuris, kui suur on moslemite osakaal Euroopa riikides. Vaata graafikut artikliga liidetud videost.

Kui on soov leida andmeid selle kohta, kui palju moslemeid Euroopa riikides elab, siis tuleb läbi käia iga riigi statistikaameti andmed, lootuses, et nendes on küsitud ka inimeste religiooni. Sellist üldist andmebaasi "Välisilm" internetist ei leidnud ning praktiliselt kõik otsingud viisid 2010. aasta USA uuringufirma Pew hinnangu juurde.

Kui jätta kõrvale Venemaa, kus iga kümnes inimene on moslem, oli Pew andmetel 2010. aastal kõige suurem moslemite osakaal Kesk-Euroopa riikides: Prantsusmaal, Saksamaal, Taanis, Belgias, Hollandis, Austrias, Suurbritannias ja Rootsis.

Keskmiselt elas 2010. aastal Euroopa Liidu riikides moslemeid umbes 3,8 protsenti elanikkonnast ehk umbes 19 miljonit. Eestis jääb islamiusuliste arv alla poole protsendi.

Inimesel on alati olemas ka oma arvamus asjadest. Eelmisel aastal tunnustatud küsitlusfirma Ipsos-Mori andmeil arvavad prantslased, et nende riigis elavate moslemite arv moodustab 31 protsenti elanikkonnast. Tegelik näitaja on neli korda väiksem ehk ligi kaheksa protsenti.

Rahvastikuteadlased prognoosivad, et aastaks 2050 ehk 33 aasta pärast on Euroopas moslemeid 10 protsenti elanikest.

Eelmisel aastal viidi läbi uuring, mis näitas nn läänlaste ja moslemite arvamust üksteisest - läänlased seostavad moslemeid vägivaldsuse ja aususega, moslemid peavad läänlasi isekateks ja vägivaldseteks.