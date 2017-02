Erdogan: Türgi operatsiooni eesmärk Süürias on Raqqa vallutamine

Türgi president Recep Tayyip Erdogan. (Foto: AFP/Scanpix)

Türgi poolt toetatud Süüria mässulised on praegu tungimas ISIS-e käes olevasse Al-Babi linna, mis asub Türgi piirist 30 kilomeetrit lõunas. Mässuliste edasitungimine võib tekitada tõsisema vastasseisu Damaskusega, sest Süüria valitsusväed lähenevad linnale omakorda lõunast, vahendas Reuters.

"Peamiseks eesmärgiks on puhastada 5000 ruutkilomeetri suurune ala," sõnas Erdogan pressikonverentsil, mis korraldati enne tema visiiti Bahreini, Katari ja Saudi Araabiasse.

Presidendi sõnul pole Türgi relvajõududel kavatsust jääda Süüriasse pärast seda, kui neil on õnnestunud ISIS ja Süüria kurdide omakaitsevägi YPG eelpool nimetatud territooriumilt välja suruda. Erinevalt lääneriikidest peab Ankara oma vastaseks ka ISIS-e vastu võitlevat YPG-d, sest Türgi hinnangul on tegu keelatud Kurdistani Töölispartei (PKK) Süüria haruga.

Briti päritolu vabaühenduse Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus andmetel tungisid Ankara poolt toetatud võitlejad pühapäeval Al-Babi peale nii põhjast kui ka kagust ning nende käes olevat umbes 10 protsenti linnast, sealhulgas kõik läänepoolsed linnaosad. Õhust toetasid pealetungi Türgi sõjalennukid.

Süüria valitsusväed ja nende liitlased on Al-Babist lõunas samuti kiirelt edasi liikunud ning asuvad linnast umbes 1,5 kilomeetri kaugusel.

Türgi võimud usuvad, et ISIS-e poolt viimasel ajal Türgis korraldatud rünnakud, sealhulgas tulistamine aastavahetusel Istanbuli ööklubis, on kavandatud just nimelt Al-Babis ja Raqqas asuvate komandöride poolt ning seetõttu on nende linnade vallutamine vajalik ka Türgi sisejulgeolekut silmas pidades.

Erdogani pressiesindaja Ibrahim Kalin ütles eelmisel nädalal, et Türgi on on koostanud põhjaliku plaani, kuidas ISIS Raqqast välja suruda ning et strateegiat on põhjalikult arutatud ka USA presidendi Donald Trumpi administratsiooniga.

Türgi on varem korduvalt öelnud, et tahab võtta osa USA juhitud operatsioonist Raqqa vallutamiseks, kuid ei soovi, et sellest võtaksid samaaegselt osa Washingtoni poolt toetatud kurdide YPG üksused.