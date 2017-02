Uus-Meremaal hukkusid sajad rannale uhutud pilootvaalad

Kaldale uhutud pilootvaalad Golden Bay lahes. (Foto: SCANPIX / REUTERS TV)

Ameti pressiesindaja Andrew Lamasoni sõnul oli tegu ühe suurema teadaoleva massilise kaldaleuhtumisega saareriigi ajaloos. Paraku on taolised vahejuhtumid Uus-Meremaal suhteliselt sage nähe.

Lamasoni sõnul sattus 416 tavagrindat rannale Lõunasaare põhjaosas asuva Golden Bay piirkonnas Farewell Spitis ööl vastu reedet. Ta lisas, et umbes 70 protsenti loomadest oli hukkunud.

Ehkki katsed vaalu tagasi merre toimetada on käinud juba tunde, ei näi olukord kuigi lootustandev.

"Sellise arvu hukkunute juures pead eeldama, et ka ülejäänud on üpris kehvas seisus," ütles Lamason raadiojaamale Radio New Zealand. "Nii et valmistame end ette üsna traumeerivaks ajaks."

Delfiinlaste sugukonda kuuluvad tavagrindad kasvavad kuni kuue meetri pikkuseks ning on suurima populatsiooniga vaalad Uus-Meremaa vetes.

Ainuüksi Farewell Spitis on viimase kümne aasta jooksul täheldatud üheksal korral tavagrindade massilist kaldale uhtumist, ehkki praegune on kaugelt suurim.

Lamason ütles, et vaalade rannikule uhtumise põhjused on teadmata, ent tema hinnangul mõjutab seda osaliselt ka kohalik geograafia. Nimelt peab Lamason Golden Bay kaarjat kuju ja madalat veetaset vaalade jaoks piisavalt segadust tekitavaks, et kui nad juba lahte on jõudnud, siis on neil keeruline sealt väljapääsu leida.