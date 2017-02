Katkine Ukraina: Mis?

Mis?

Ajaloolane Igor Kopõtin aga rõhutab, et tegelikult on väiksemaid kokkupõrkeid Ida-Ukrainas kogu aeg, meedia on aga sõjateemade fookuse vahepeal keeranud hoopis Süüria poole ja seetõttu paistab Ukraina vaiksemalt. Samas vahendas Kopõtin kohalikelt kuuldut-nähtut, et viimasel ajal on taaskord märgatud separatistide poolel Vene Föderatsiooni vägesid, mis omakorda näib tõepoolest kokku langevat USA uue presidendi Donald Trumpi võimuletulekuga.

Igor Taro tegi selle nädala keskel Ukraina päevikutes kokkuvõtte, et olukorda rindel võib kirjeldada kui muutusteta olukorda. Tuletegevus jätkus kogu nn Svitlodarski joone ulatuses.

Avdijivkas oli vene poolel kasutusel tank, Svitlodarski piirkonnast tuli teade liikursuurtükkide paigutamisest, Bahmutka maantee kandis müristasid suurtükid ning Širokino pihta miinipildujad. Mujal pool oli tegu väiksemate kaliibritega - granaadiheitjate või käsitulirelvadega. Vaikust igal juhul polnud.

Viimase kuu jooksul on hukkunud paarkümmend tsiviilelanikku, Kiiev on matnud umbes sama palju sõdureid. Separatistid tavaliselt hukkunute arvu ei ütle, kuid Kiievi sõjaväe hinnangul on sealpoolsed kaotused olnud rasked.