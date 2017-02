Katkine Ukraine: ala 15 - mis juhtus avdijivkas?

Avdijivka: strateegiline tugipunkt hinnaga 20 000 elu

Kui ukrainlased aasta tagasi linna tagasivallutamist alustasid, oli armee kehvasti organiseeritud, aga veel raskem oli poliitilisel tandril. Kuidas vabastada linna ajal, mil kehtib Minski rahuleping ja on keelatud raskerelvastuse kasutamine? Ukraina vastab nii: vastased rikkusid rahulepingut juba ammu, diplomaatiaga ei olnud võimalik olukorda lahendada, üle jäi astuda lahingusse.

Avdijivka tagasivallutamine käis meeter meetri haaval, tänavate kaupa, tempo oli aeglane. Ukraina ei tahtnud suuri lahinguid, et säästa sõdurite elusid. Aja möödudes saavutas Ukraina võimu Donetski-Horlivka maantee üle, seda ilma suuremate lahinguteta. Jaanuari lõpus aga ägenesid lahingud äkitsi ja tugevalt, märgitakse, et nii võimast sõjategevust pole olnud Ida-Ukrainas juba enam kui aasta.

Üks Avdijivka elanik rääkis kanalile Hromadske, kuidas tema maja on jäänud öiste tulistamiste alla juba neljandat korda. "Nüüd pole mul enam akendel klaase ees. Katan aknaid käepäraste vahenditega," rääkis ta, kui viitas lõhutud seintele ja küttesüsteemile. "Kogu elu jooksul üles ehitatu hävitatakse kahe päevaga," laiutas mees ärritunult käsi ja süütas sigareti.

Pea 20 000 elanikuga Avdvijivka linna tõstetakse esile ka seetõttu, et esimest korda on näha, et Ukraina riik on suutnud end sõjas paremini organiseerida. Linna evakuatsioon ja humanitaarabi korraldati võrdlemisi kiiresti. Linna jäänud kogunevad abiorganisatsioonide telkidesse, kus jagatakse suppi, leiba, teed, riideid, antakse esmaabi. Inimeste evakuatsioon proovitakse korraldada neisse linnadesse, kus neil ka sugulasi-tuttavaid ees oleks.

Aga nagu eelpool öeldud, on linn olnud rindejoonel juba pikemat aega. Pea kõigil elanikel on rääkida lugu õnnelikust pääsemisest või sellest, kuidas käepäraste vahenditega eluaset parandada. Elukvaliteet ei ole hea olnud juba pikka aega, tulevahetuses viga saanud hoonete parandamiseks vahendeid napib, küttepuudena kasutatakse koduaia õuna- ja ploomipuid.