Katkine Ukraina: kus?

Kus?

Suur osa Donetski ja Luhanski oblastitest on endiselt separatistide käes. Ukraina teatel on Venemaa toonud separatistide poolele uut tehnikat.

Kuigi uudistesse on Avdijivka linna nimi ilmunud tihemini alles hiljuti, möödus veebruari alguses aasta sellest, mil Ukraina sõjavägi püüdis piirkonna idaosa enda kontrolli all saada. Avdijivka on oluline sõlmpunkt Donetski ja Horlivka vahel, mistõttu ei ole ime, et selle piirkonna üle meeter meetri haaval võideldakse. Kes kontrollib Avdijivkat, see kontrollib ka lähedalolevaid teid nii põhja kui ka ida suunas. Ja see omakorda tähendab, et kogu Donetski ümbruses on teed vabad moona ja varustuse transportimiseks. Peale selle asub Avdijivkas koksi ja keemiatehas, mis varustab energiaga kogu Donbasi piirkonda.

Avdijivka tagasivallutamine käis meeter meetri haaval, tänavate kaupa, tempo oli aeglane. Ukraina ei tahtnud suuri lahinguid, et säästa sõdurite elusid. Aja möödudes saavutas Ukraina võimu Donetski-Horlivka maantee üle, seda ilma suuremate lahinguteta.

Jaanuari lõpus aga ägenesid lahingud äkitsi ja tugevalt, märgitakse, et nii võimast sõjategevust pole olnud Ida-Ukrainas juba enam kui aasta.