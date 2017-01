Viipekeelsed uudised

TV3 rikub tulu nimel ajakirjanduseetika koodeksit, Rootsi politsei ägab kuritegevusest vaevatud piirkondade rohkuse all ja Eesti pani paika juhtmõtted Euroopa liidu eesistumiseks – need on mõned olulisemad teemad tänasest uudistepäevast õhtuse vööndi eel.