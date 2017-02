Viipekeelsed uudised

Õpilastelt ja lapsevanematelt palju kaebusi saanud õiguskantsler püüab välja selgitada, kas koolid eksivad süstemaatiliselt sotsiaalministri määruse vastu, mis sätestab, kui tihedalt ja millal tohib koolides kontrolltöid teha. Üks luubi alla võetud koole möönab, et kontrolltöid tehakse lubatust rohkem, ent leiab, et piirang on liialt karm.