Rakvere teatri peanäitejuhiks pürib kolm kandidaati

Vabariigi 96. aastapäeva tähistav Läti peab sajandi sündmuseks uue rahvusraamatukogu hoone ehk Valguse Lossi valmimist Riias Daugava kaldal. Praeguseks on sinna üle viidud kõik kogud ja Valguse Loss on täielikult avatud. Rahvusraamatukogu on kujunemas ka suureks konverentsi- ja kultuurikeskuseks.